ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب الموظفين

2022-02-17 / 3:51 مساءً
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هبة بريس - طنجة

أثار إنهيار جزئي لسقف الطابق الثاني بالمحكمة الابتدائية (الجديدة) بطنجة، هلعا في صفوف الموظفين الذين هرع بعضهم الى خارج المؤسسة القضائية خوفا من سقوط اجزاء اخرى .

الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي نتيجة قيام عمال بتركيب مكيف هوائي ما أدى الى تساقط اجزاء من سقف الطابق الثاني محدثتا صوتا مدويا خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الموظفين .

ولم يمضي على افتتاح هذه المحكمة وقت طويل ، حيث شهدت السنة الماضية حادثا مشابها اثر حدوث اهتزازات بسبب تسرب لمياه امطار “الشتاء “، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص شروط السلامة داخل هذا الفضاء العمومي الذي يضم عشرات الموظفين.

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