ارتفاع الأسعار.. الحكومة: “نعيش في سياق دولي صعب”

هبة بريس - الرباط

عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع الأسعار إلى السياق الدولي.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها”.

وأضاف بايتاس قائلا “يجب أن نعترف أن السياق الذي نعيش فيه صعب والأسعار ترتفع”، مشددا على أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على أسعار المواد الأساسية.

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