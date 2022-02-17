مصطفى بايتاس

ارتفاع الأسعار.. الحكومة: “نعيش في سياق دولي صعب”

2022-02-17 / 3:28 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع الأسعار إلى السياق الدولي.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها”.

وأضاف بايتاس قائلا “يجب أن نعترف أن السياق الذي نعيش فيه صعب والأسعار ترتفع”، مشددا على أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للحفاظ على أسعار المواد الأساسية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

الصديقي : البرنامج الاستثنائي يرتكز على الدعم المباشر للفلاحين

2022-02-17 / 8:16 مساءً
Photo of المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

المضيق ..الأمن يوقف شبابا عرضوا حياة فتاة للخطر

2022-02-17 / 8:04 مساءً
Photo of ” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

” الكوكايين” يوقف 5 أشخاص بالبيضاء

2022-02-17 / 7:51 مساءً
Photo of أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

أوكرانيا تتهم إسرائيل بمعاملتها كغزة

2022-02-17 / 6:59 مساءً
Photo of الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

الحكومة تطلق برنامجا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

2022-02-17 / 6:40 مساءً
Photo of أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء الصالح للشرب

أخنوش : “قطاع الحافظي” يضمن تأمين تزويد البلاد بالماء…

2022-02-17 / 6:35 مساءً
Photo of وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات المحققة”

وزير النقل: “مؤشرات السلامة الطرقية تظل مقلقة رغم المكتسبات…

2022-02-17 / 5:53 مساءً
Photo of جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات بتسريع البديل الاقتصادي

جرادة .. الساكنة تحتج ضد سحب العدادات وتطالب السلطات…

2022-02-17 / 5:37 مساءً
Photo of برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

برشيد.. سرقة الأسلاك النحاسية تطيح ب 4 أشخاص

2022-02-17 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-17 / 4:56 مساءً

‫2 تعليقات

  2. ماهي المجهودات التي تقوم بها الحكومة؟ على الحكومة ان تتخد اجراء واقعي وتدعم المواد الاساسية والمحروقات واصلاح الخطا الدي ارتكبه بنكيران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق