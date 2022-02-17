الحكومة

الحكومة تحدد تمثيلية النقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

2022-02-17 / 3:18 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة عزيز أخنوش ، و هو الاجتماع الذي شهد تدارس و المصادقة على مشروع قانون قدمه الوزير يونس السكوري.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في 15 ربيع الأول 1441 (13 نونبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهدف إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي يستهدف التصدي للجفاف

أخنوش : البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي يستهدف التصدي…

2022-02-17 / 7:06 مساءً
Photo of ” كونفدرالية فلاحية” تثمن الرعاية الملكية لساكنة العالم القروي

” كونفدرالية فلاحية” تثمن الرعاية الملكية لساكنة العالم القروي

2022-02-17 / 6:12 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

2022-02-17 / 5:19 مساءً
Photo of ارتفاع سعر المحروقات.. المغاربة يؤدون ثمن قرارات حكومة بنكيران بتحرير الأسعار

ارتفاع سعر المحروقات.. المغاربة يؤدون ثمن قرارات حكومة بنكيران…

2022-02-17 / 5:17 مساءً
Photo of إحداث أكاديمية الموضة بالبيضاء و الحكومة تسند تدبيرها لجمعية صناعات النسيج و الألبسة

إحداث أكاديمية الموضة بالبيضاء و الحكومة تسند تدبيرها لجمعية…

2022-02-17 / 3:33 مساءً
Photo of أخنوش: معتزون بالعناية الموصولة التي يوليها الملك لساكنة العالم القروي

أخنوش: معتزون بالعناية الموصولة التي يوليها الملك لساكنة العالم…

2022-02-17 / 3:10 مساءً
Photo of الملك يركز على الاستثمار.. طموح مشروع لجعل المغرب قوة صناعية و اسثتمارية

الملك يركز على الاستثمار.. طموح مشروع لجعل المغرب قوة…

2022-02-17 / 12:39 مساءً
Photo of فاس.. شباط يطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة دعم المتضررين من حريق سوق الرصيف

فاس.. شباط يطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة دعم المتضررين…

2022-02-17 / 11:57 صباحًا
Photo of دلالات استقبال الملك لأخنوش.. أمر بصرف ألف مليار لدعم الفلاحين المغاربة

دلالات استقبال الملك لأخنوش.. أمر بصرف ألف مليار لدعم…

2022-02-17 / 11:02 صباحًا
Photo of الأسبوع المقبل.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب

الأسبوع المقبل.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب

2022-02-17 / 10:50 صباحًا

تعليق واحد

  1. مجلس الحكومه توقف النقابات لأنها مغلقه حاليا وتحيلهم على مجلس القضاء للعداله والحريات مفهومه وواضحه مريا الجرودى فوق السلطه والسياده المعيّنه والباقى للحرائق هن الداخله الدرهم المعيّنه والباقى للحرائق ممتنعه عن الإمضاء عن بعد متفرده محدده لوسط الميدان للحاله المدنيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق