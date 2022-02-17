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لقجع: الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهم

2022-02-17 / 2:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والميزانية، فوزي لقجع، على أن غاز البوتان مادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة، مشيرا الى أن سعر الغاز لم يتغير منذ 30 سنة.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “في السوق هناك نوعين من قنينات الغاز، 3 كيلو و 12 كيلو”، مشيرا الى أن سعر الغاز حافظت عليه الدولة في 3.33 درهم للكيلو منذ سنة 1990، وهذا الثمن قار ومستمر لم تتم مراجعته أو حذفه”

وعلى المستوى الدولي، يضيف لقجع سعر غاز البوتان حاليا بلغ 854 دولار للطن، أي ارتفع بعدما كان يبلغ 520دولار للطن سنة 2020، مشيرا الى أن ثمن قنينة الغاز الحقيقي هو 130 درهم، أي أن الدولة تدعم كل قنينة ب90 درهم، وهذه الكلفة الإجمالية انتقلت من 9 ملايير في سنة 2020 إلى 14 مليار سنة 2021، أي ارتفاع ب60%. يؤكد الوزير

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تعليق واحد

  1. سي لقجع سالا مع الكورة و بانتليه فالبوطا !!!! 130 درهم للقنينة ؟ ديال الغاز و لا ديال الويسكي !!! واش راكو توجدونا للزيادة !!! غير قولوها بلا ما تحشمو !!!! ولفناكم

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