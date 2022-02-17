صورة تعبيرية

لقجع: الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهم

2022-02-17 / 2:46 مساءً
8
هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والميزانية، فوزي لقجع، على أن غاز البوتان مادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة، مشيرا الى أن سعر الغاز لم يتغير منذ 30 سنة.

وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “في السوق هناك نوعين من قنينات الغاز، 3 كيلو و 12 كيلو”، مشيرا الى أن سعر الغاز حافظت عليه الدولة في 3.33 درهم للكيلو منذ سنة 1990، وهذا الثمن قار ومستمر لم تتم مراجعته أو حذفه”

وعلى المستوى الدولي، يضيف لقجع سعر غاز البوتان حاليا بلغ 854 دولار للطن، أي ارتفع بعدما كان يبلغ 520دولار للطن سنة 2020، مشيرا الى أن ثمن قنينة الغاز الحقيقي هو 130 درهم، أي أن الدولة تدعم كل قنينة ب90 درهم، وهذه الكلفة الإجمالية انتقلت من 9 ملايير في سنة 2020 إلى 14 مليار سنة 2021، أي ارتفاع ب60%. يؤكد الوزير

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 636 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-17 / 4:56 مساءً
Photo of الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق 41 في المائة

الدار البيضاء – سطات .. نسبة ملء السدود تفوق…

2022-02-17 / 4:21 مساءً
Photo of لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي إدارة الجمارك

لقجع يستعرض أمام الحكومة تفاصيل البذلة الرسمية الجديدة لموظفي…

2022-02-17 / 4:09 مساءً
Photo of ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب الموظفين

ماذا ينتظر وهبي؟ انهيار جزئي لسقف ابتدائية طنجة يرعب…

2022-02-17 / 3:51 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. الحكومة: “نعيش في سياق دولي صعب”

ارتفاع الأسعار.. الحكومة: “نعيش في سياق دولي صعب”

2022-02-17 / 3:28 مساءً
Photo of قبيل شهر رمضان.. لقجع يتوعد المضاربين بالأسعار

قبيل شهر رمضان.. لقجع يتوعد المضاربين بالأسعار

2022-02-17 / 3:07 مساءً
Photo of لقجع: الفلاحون يساهمون في الاقتصاد الوطني ويستحقون تجند الجميع

لقجع: الفلاحون يساهمون في الاقتصاد الوطني ويستحقون تجند الجميع

2022-02-17 / 2:51 مساءً
Photo of لقجع: “هكذا ستصرف 10 ملايير درهم لدعم الفلاحين”

لقجع: “هكذا ستصرف 10 ملايير درهم لدعم الفلاحين”

2022-02-17 / 2:30 مساءً
Photo of عشر مذكرات بحث وحجز مخدر الشيرا.. أمن السمارة يطيح بخمسينية

عشر مذكرات بحث وحجز مخدر الشيرا.. أمن السمارة يطيح…

2022-02-17 / 12:55 مساءً
Photo of الوزير مزور: ارتفاع الأسعار سببه الظرفية الدولية ونتفهم قلق المغاربة

الوزير مزور: ارتفاع الأسعار سببه الظرفية الدولية ونتفهم قلق…

2022-02-17 / 12:36 مساءً

‫8 تعليقات

  1. سي لقجع سالا مع الكورة و بانتليه فالبوطا !!!! 130 درهم للقنينة ؟ ديال الغاز و لا ديال الويسكي !!! واش راكو توجدونا للزيادة !!! غير قولوها بلا ما تحشمو !!!! ولفناكم

  2. وصلتم الى المناصب العليا بالمكر والخديعة والنصب…الان تنصب نفسك للحديث عن موضوع يتعلق بمعيشة المغاربة….الدعم يقدمه المغاربة من خلال فواتير الكهرباء والماء والزيادة الصاروخية في اثمنة المحروقات ومن الثروات الوطنية كالفوسفاط والصيد البحري..و…ما فايءدة القطاع الرياضي امام قطاعات اجتماعية كالتعليم والصحة….عوض الدفاع عن الشعب نبرر ونهرب…

  5. أغلبية الموظفين غارقين كريديات تيكملو الشهر عير بالسلف من الحانوة والصيدلية وووو وأنت جاي تتقول تمن البوطة هو 130 درهم الله يعطينا وجهك و دوك الساليرات اللي تتشد من الجامعة و وزارة المالية والسكنفابور والسيارة الدولة بالمازوط ديالها وزيد وزيد غدا قدام الله عز وجل والله غادي يكون الحساب ونشوفو جهنم شحال الثمن الحقيقي ديالها

  6. السيد الوزير لا يشتري ابدا قنينة الغاز و لا يأدي استهلاك الضوء و الماء و الهاتف و تأمين السيارة و السيارة و البنزين و جميع الاشياء لا يأدي و لو فلسا واحدا في كل المصروفات اليومية و له تبارك الله مرتب وزير و مرتب كونه رئيس المرة و ربما مرتبات اخرى لا نعلم .ادن لا يمكن له ان يشعر بما يشعر به المواطنين لا هو و لا جميع الموزظفين السامين .حقنا عند الله

  7. هذا هو عيب الدعم العام : الكل يستفيد , إن استحق أم لا …ليس من المعقول أن تستفيد بهذ الدعم المقاهي, المطاعم , محلات تصبين الملابس , الضيعات الفلاحية….ظلم في حق من يؤدي الضرائب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق