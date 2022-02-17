لقجع: الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 130 درهم
هبة بريس - الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والميزانية، فوزي لقجع، على أن غاز البوتان مادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة، مشيرا الى أن سعر الغاز لم يتغير منذ 30 سنة.
وقال الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “في السوق هناك نوعين من قنينات الغاز، 3 كيلو و 12 كيلو”، مشيرا الى أن سعر الغاز حافظت عليه الدولة في 3.33 درهم للكيلو منذ سنة 1990، وهذا الثمن قار ومستمر لم تتم مراجعته أو حذفه”
وعلى المستوى الدولي، يضيف لقجع سعر غاز البوتان حاليا بلغ 854 دولار للطن، أي ارتفع بعدما كان يبلغ 520دولار للطن سنة 2020، مشيرا الى أن ثمن قنينة الغاز الحقيقي هو 130 درهم، أي أن الدولة تدعم كل قنينة ب90 درهم، وهذه الكلفة الإجمالية انتقلت من 9 ملايير في سنة 2020 إلى 14 مليار سنة 2021، أي ارتفاع ب60%. يؤكد الوزير
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8 تعليقات
سي لقجع سالا مع الكورة و بانتليه فالبوطا !!!! 130 درهم للقنينة ؟ ديال الغاز و لا ديال الويسكي !!! واش راكو توجدونا للزيادة !!! غير قولوها بلا ما تحشمو !!!! ولفناكم
وصلتم الى المناصب العليا بالمكر والخديعة والنصب…الان تنصب نفسك للحديث عن موضوع يتعلق بمعيشة المغاربة….الدعم يقدمه المغاربة من خلال فواتير الكهرباء والماء والزيادة الصاروخية في اثمنة المحروقات ومن الثروات الوطنية كالفوسفاط والصيد البحري..و…ما فايءدة القطاع الرياضي امام قطاعات اجتماعية كالتعليم والصحة….عوض الدفاع عن الشعب نبرر ونهرب…
الزيادة من راس القجع عفواً الحمق
ههههههه ضحكني الجواب ديال المعلق الأول
والله ما كذبتي
من كووورة للبوووطة
ماطفروش فالرياضة فما بالك بالإقتصاد
أغلبية الموظفين غارقين كريديات تيكملو الشهر عير بالسلف من الحانوة والصيدلية وووو وأنت جاي تتقول تمن البوطة هو 130 درهم الله يعطينا وجهك و دوك الساليرات اللي تتشد من الجامعة و وزارة المالية والسكنفابور والسيارة الدولة بالمازوط ديالها وزيد وزيد غدا قدام الله عز وجل والله غادي يكون الحساب ونشوفو جهنم شحال الثمن الحقيقي ديالها
السيد الوزير لا يشتري ابدا قنينة الغاز و لا يأدي استهلاك الضوء و الماء و الهاتف و تأمين السيارة و السيارة و البنزين و جميع الاشياء لا يأدي و لو فلسا واحدا في كل المصروفات اليومية و له تبارك الله مرتب وزير و مرتب كونه رئيس المرة و ربما مرتبات اخرى لا نعلم .ادن لا يمكن له ان يشعر بما يشعر به المواطنين لا هو و لا جميع الموزظفين السامين .حقنا عند الله
هذا هو عيب الدعم العام : الكل يستفيد , إن استحق أم لا …ليس من المعقول أن تستفيد بهذ الدعم المقاهي, المطاعم , محلات تصبين الملابس , الضيعات الفلاحية….ظلم في حق من يؤدي الضرائب…
يشريه هو ب 130 درهم