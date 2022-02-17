لقجع: “هكذا ستصرف 10 ملايير درهم لدعم الفلاحين”

2022-02-17 / 2:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تحدث الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن البرنامج الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإطلاقه بخصوص الفلاحة، ودعا الحكومة للتدخل لأجرأته على أرض الواقع وللحد من آثار قلة التساقطات المطرية .

وذكر الوزير في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم رصد حوالي 10 مليار درهم، 3 منها ويتعليمات ملكية ستأتي مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

توزيع هذا الدعم، يضيف لقجع، سيكون كالتالي :” 6 ملايير لتمويل وإعادة هيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم، الكل يعرف عند كل موسم فلاحي يلجأ الفلاحون الى قروض بنكية، ومليار درهم لتأمين الموسم الفلاحي، “أي المحصول الفلاحي السنوي”، ثم 3 ملايير درهم ستوجه لمختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة خاصة تربية المواشي عبر توفير الاعلاف بأثمان مناسبة وتوفير الأدوية وغيرها..

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