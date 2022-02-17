الوزير مزور: ارتفاع الأسعار سببه الظرفية الدولية ونتفهم قلق المغاربة
هبة بريس - الرباط
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، التي تشهدها بلادنا، مرتبط بالظرفية الدولية.
وقال الوزير خلال استضافته أمس الأربعاء، ببرنامج “حديث مع الصحافة”: “الغلاء جاي من الظرفية الدولية… المحروقات نستوردها، وثمن البترول وصل لـ100 دولار تقريبا فالأيام الأخيرة”.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تتفهم قلق المواطنين بسبب هذا الارتفاع، مشددا على أنها تشتغل بشكل يومي لتتبع أسعار المواد وضبطه
وأوضح أن المواد التي تنتج وتصنع بالمغرب لم تعرف أي ارتفاع، في حين أن المواد التي يتم استيرادها ارتفعت، لافتا الى دور صندوق المقاصة في الحفاظ على أسعار المواد المدعمة.
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3 تعليقات
أشمن ظرفية تتهضر عليها وتتقول المواد اللي تتصنع في المغرب مازدتوش فيه علاه سميدة وسبيسيال والعجائن والزيت لا تصنع في المغرب؟؟؟ باراكا من النفاق و الكدوب على المغاربة راه كاينين شي منتوجات مغربية 100 في 100 والله متنقروش نوصلو ليهم
يجب علي ترواة المغرب سدد كل احتياجات الشعب المغربي الفوسفاط يكفي لي سدد كل شئ والفلاحةوترواة المعدنية والي غير دالك من الترواة البحار وغيردالك ليس لديكم حسن تدبير اين المحاسبة اين القنون
لا لا لا أنتم لا تتفهمون قلق المغاربة لأن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية ليست كوضعيتهم. أنتم لا تعرفون حتى ثمن كيلو طماطم. ارتفعت الأسعار أو انخفضت كله سواسي عندكم لأن أموالكم ورصيدكم البنكي وثرواتكم المركونة أغمضت عيونكم عن معناة الطبقة الضعيفة وحتى المتوسطة في البلاد. لكم أموالكم ولنا الله سبحانه