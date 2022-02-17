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الوزير مزور: ارتفاع الأسعار سببه الظرفية الدولية ونتفهم قلق المغاربة

2022-02-17 / 12:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، التي تشهدها بلادنا، مرتبط بالظرفية الدولية.

وقال الوزير خلال استضافته أمس الأربعاء، ببرنامج “حديث مع الصحافة”: “الغلاء جاي من الظرفية الدولية… المحروقات نستوردها، وثمن البترول وصل لـ100 دولار تقريبا فالأيام الأخيرة”.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تتفهم قلق المواطنين بسبب هذا الارتفاع، مشددا على أنها تشتغل بشكل يومي لتتبع أسعار المواد وضبطه

وأوضح أن المواد التي تنتج وتصنع بالمغرب لم تعرف أي ارتفاع، في حين أن المواد التي يتم استيرادها ارتفعت، لافتا الى دور صندوق المقاصة في الحفاظ على أسعار المواد المدعمة.

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