فاس.. شباط يطالب بعقد دورة استثنائية لمناقشة دعم المتضررين من حريق سوق الرصيف

2022-02-17 / 11:57 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

تابعت الأمانة العامة الجهوية فاس – مكناس لحزب جبهة القوى الديمقراطية الحادث المأساوي الذي عاشته ساكنة مدينة فاس بالمدينة العتيقة الرصيف على إثر الحريق المهول الذي اندلع ب 40 محل تجاري بسوق الرصيف مساء أول أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022 ، والذي خلف خسائر مادية جسيمة التجار ب بمحلاتهم التجارية .

وعلى إثر هذا الحادث المؤلم يعبر الحزب المذكور للرأي العام الوطني والمحلي حسب بيان له تتوفر هبة بريس على نسخة منه عن مايلي:

1- نعرب عن تضامننا المطلق واللامشروط مع ضحايا الحريق وكل المتضررين من هذه الفاجعة.

2- نشيد بمجهودات السلطات المحلية والأمن و الوقاية المدنية والساكنة في اخماد الحريق والحفاظ على الارواح .

3- ندعوا المسؤولين والسلطات إلى جبر الضرر في أقرب وقت ممكن والإسراع في إعادة هيكلة السوق وفق معايير السلامة و الأمن مع تعويض المتضررين من هذا الحادث المفجع.

4- ندعوا إلى عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس لمناقشة سبل وطرق دعم المتضررين.

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‫6 تعليقات

  4. يجب فتح التحقيق الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية في حق المواطن المغربي الذي طالما عانى من الحكرة والقمع والتعسف والسيطرة…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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