مركز: البرنامج الاستثنائي.. تدبير “ضروري” لدعم الموسم الفلاحي

هبة بريس

أكد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، السيد يوسف كراوي فيلالي، أن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، يعد تدبيرا “ضروريا” يروم دعم الموسم الفلاحي الحالي.

وأوضح السيد كراوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج، الذي يهدف أيضا إلى تخفيف التأثير على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، يأتي في الوقت المناسب، نظرا للوضع الراهن الذي يتسم بنقص كبير في التساقطات المطرية.

وأكد، في هذا الصدد، أن استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، لكل من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد الصديقي، يكتسي أهمية بالغة.

كما أشاد السيد كراوي فيلالي بهذه الالتفاتة الملكية التي ستتيح اتخاذ التدابير اللازمة لدعم القيمة المضافة الفلاحية وإعادة الأمور إلى نصابها في أفق تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 3 في المائة.

يذكر أن جلالة الملك قد أعطى أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، فيما يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

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