في ظرف 24 ساعة.. حريق ثاني ضخم بالبيضاء و الوقاية المدنية تنجح في إخماده

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تصاعدت ألسنة اللهب ليلة الأربعاء/الخميس في غابة أشجار متواجدة بمنطقة عين دياب بالدار البيضاء و بالضبط بالقرب من حديقة ألعاب شهيرة بهذا الفضاء.

حريق غابة عين دياب يعتبر الثاني من نوعه في العاصمة الاقتصادية في ظرف زمني لا يتعدى 24 ساعة، و ذلك بعد احتراق عدد من محلات قيسارية عزيزة الشهيرة وسط المدينة.

و نجح عناصر الإطفاء التابعين لجهاز الوقاية المدنية في السيطرة على الحريق المجهول المصدر قبل انتقاله لباقي المناطق المجاورة، حيث تمت الاستعانة بمجموعة من الصهاريج و الآليات خلال هذا التدخل.

و لحسن الحظ لم يسفر هذا الحادث عن أي خسائر بشرية، غير أنه تسبب في هلع و رعب كبيرين بالمنطقة التي تعتبر من بين أكثر المناطق السياحية اكتظاظا بالدار البيضاء.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الحريق في هذا المقطع بكاميرا هبة بريس:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0