لافروف: سنرسل إلى واشنطن اليوم ردنا

2022-02-17 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستبعث اليوم إلى الولايات المتحدة ردها على الاقتراحات الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: “نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي”.

وأوضح أن الرد الروسي سيأتي بصيغة مذكرة خطية ورسالة إلكترونية على حد سواء.

وتعهد الوزير مرة أخرى بأن موسكو ستنشر هذه الرسالة علنا بعد ساعات من إرسالها، موضحا: “نعتقد أن هذه الخطوة ضرورية، كي يعلم أفراد المجتمع المدني في دولنا ما يجري وما هي مواقف كل طرف”.

وحذر عميد الدبلوماسية الروسية من أن عدم الكشف عن هذه التفاصيل، كما يفضله الزملاء في واشنطن وبروكسل، سيؤدي إلى غرق المجتمع المدني في “الأكاذيب والدعاية السافرة التي تسود حاليا في الفضاء الإعلامي”.

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