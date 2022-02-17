دلالات استقبال الملك لأخنوش.. أمر بصرف ألف مليار لدعم الفلاحين المغاربة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقبل مساء أمس الملك محمد السادس بقصره في الدار البيضاء كل من عزيز أخنوش رئيس الحكومة و محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

هذا الاستقبال الذي جاء في ظرفية خاصة و يندرج في إطار العناية الملكية التي ما فتئ الملك يوليها لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.

و منذ تقلد محمد السادس عرش الحكم، اختار مواصلة نهج والده الراحل الحسن الثاني الذي كان خلال كل موسم فلاحي صعب يعطي تعليماته السامية لدعم الفلاحين باعتبار المكانة المتميزة التي تحظى بها الفلاحة لدى أهل القرار.

الاستقبال الملكي كان مناسبة لعاهل البلاد لإصدار تعليماته العليا بأن يتم توجيه عناية خاصة للفلاحين المغاربة عبر برنامج استثنائي لدعم جهودهم في ظل موسم يتسم بندرة التساقطات و هو ما قد يؤثر بشكل كبير على المردودية الفلاحية هذا الموسم.

و أكد الملك في توجيهاته لأخنوش و الصديقي على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا ويسقيها الغيث النافع.

و أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

حوالي 1000 مليار سنتيم، سيتم توجيهها بشكل استعجالي لدعم القطاع الفلاحي عبر ثلاث محاور أساسية أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، و ثانيها يخص التأمين الفلاحي، بينما الثالث يتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

و يتوقع أن تساهم هاته المبادرة الملكية المهمة في تخفيف الخسائر التي سيسجلها القطاع الفلاحي و التي بدأت ترخي بظلالها على وضعية الفلاحين من الآن في ظل ارتفاع أسعار العلف.

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