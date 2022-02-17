الأسبوع المقبل.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب

تتوجه وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية إلى المغرب الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق اقتصادي وتجاري، فيما يتطلع البلدان إلى تعزيز التعاون منذ تطبيع العلاقات في أواخر عام 2020.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الخميس إن الوزيرة أورنا باربيفاي ستبدأ زيارتها للمغرب يوم الأحد وستلتقي بوزراء ومسؤولين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وأضافت في بيان “على الرغم من العلاقات التجارية القائمة والصناعات الإسرائيلية الموجودة في المغرب، فإن نطاق التعاون الاقتصادي محدود في ضوء الإمكانات والتي إذا تحققت ستسهم إسهاما كبيرا في الازدهار الاقتصادي والنمو في كلا البلدين”.

وقالت الوزارة إن حجم التجارة الثنائية ضئيل لكنه في ارتفاع وبلغ 131 مليون دولار في عام 2021.

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