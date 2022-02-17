بالورود.. وفاق سطيف الجزائري يستقبل بعثة الرجاء البيضاوي

2022-02-17 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس

وصلت بعثة نادي الرجاء المغربي، أمس الأربعاء، إلى الجزائر حيث حظيت باستقبال رائع، قبل مواجهة وفاق سطيف، غدا الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

واستقبل المدير الرياضي لوفاق سطيف، هشام بوعود، بعثة الرجاء في المطار بالورود.

من حهته، وجه نادي الرجاء، الشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف على حفاوة الاستقبال، حيث كتب عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حطت طائرة بعثة نادي الرجاء الرياضي بسلام في مطار الجزائر الدولي.. ويتقدم نادي الرجاء الرياضي بالشكر لمسؤولي نادي وفاق سطيف الجزائري على الاستقبال الذي خصص لبعثة الفريق”.

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