وكالات الأسفار تستعيد نشاطها و العمرة و تركيا تتصدران العروض المقدمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت الحياة تدب للقطاع السياحي بالمغرب تدريجيا منذ قرار الحكومة بإعادة فتح الحدود الجوية و هو ما سمح منذ السابع من فبراير بتدفق عدد كبير من الوافدين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج و كذا السياح الأجانب.

و شهدت مختلف مطارات المملكة حركة كثيفة خلال الأسبوع الماضي و هو ما استدعى تكثيف الجهود لتقديم خدمات في المستوى بعد أشهر من الإغلاق بسبب ظروف و تداعيات الجائحة.

هذا التدفق انعكس إيجايا على مختلف مكونات القطاع السياحي و في مقدمتهم وكالات الأسفار التي حاولت جاهدة مقاومة مطبات الإغلاق و التي تسببت في إفلاس و إغلاق عدد منها.

استئناف الملاحة المدنية و التجارية أعادا الحياة لوكالات الأسفار و التي بدأت في تقديم عروضها للراغبين في السفر لوجهات متعددة من العالم، و في مقدمتها المملكة العربية السعودية و تركيا.

و من خلال لمحة بسيطة في مواقع و صفحات عدد من وكالات الأسفار ، يتضح جليا أن أغلب العروض المقدمة حاليا من جل وكالات الأسفار تتعلق بالعمرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان و كذا عروض سياحية نحو دولة تركيا التي تعتبر وجهة مثالية لغير المتوفرين على تأشيرة السفر لدول أخرى باعتبار استفادة المغاربة من إعفاء “الفيزا” الخاص بدخول تركيا.

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