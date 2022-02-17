الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري من شهر فبراير، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن طنجة وسيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري وسوق الأربعاء الغرب وفاس ووجدة والدار البيضاء.
وتندرج هذه التعيينات في سياق ديناميكية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ثمانية مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني، من بينها تعيين نائب لرئيس منطقة أمن طنجة المدينة وثلاثة رؤساء لمفوضيات الشرطة بمدن سيدي يحيى الغرب ومشرع بلقصيري وسوق الأربعاء الغرب.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أربعة أطر أمنية على رأس كل من المجموعة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة فاس ودائرة للشرطة بوجدة، علاوة على تعيين رئيسين لمصلحتين لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء.
وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات العمل في مجال خدمة أمن المواطن، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
2 تعليقات
نطلب من السيد الحموشي ان يطلب تقرير حولة معاملة رجال الأمن للمسافرين لانها بوابة المغرب وصمعته. أقل ما أقول على معاملة رجال الأمن للنساف ين بأنها غير إنسانية وتشعر بانك في كوبا أو الصين أو دول وإقطاعية.لا ترى في وجههم إلى الغضب والمعاملة السيءة وكثرة المراقبة الخاوية تمر بأكثر من ثمانية نقطة للمراقبة وهذا يسيء لصمعة المغرب وبالأخص مطار محمد الخامس.
اتقدم بالشكر الجزيل وعميق التقدير والاحترام للسيد عبداللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني بصفتي شرطي سابقا على المجهودات المبدولة والاصلاحات القيمة والمثمرة التي يقوم بها من حين لاخر للدفع بهذا الجهاز الحساس الى العمل في ظروف ملاىمة من اجل ضمان استقرار البلاد وامن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم يتجلى ذلك في محاربة الجريمة وترويج المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب وغيرها من الجراىم مما يذل على وفاء هذا الرجل لوطنه وحبه له والتفاني في اخلاصه فاتمنى له مسيرة موفقة ومستقبلا زاهرا الامن الوطني مفخرة لنا جميعا