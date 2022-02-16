الملك يواسي أسرة محمد حدو الشيكر

2022-02-16 / 11:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد حدو الشيكر.

ومما جاء في البرقية: “علمنا ببالغ التأثر نبأ وفاة الوزير الأسبق المرحوم محمد حدو الشيكر، تقبله الله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد وذويه، ولأسرته السياسية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله أن يعوضهم عنه صبرا جميلا وثوابا صادقا

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