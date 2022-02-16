مراسلة برلمانية لوزير الداخلية حول حريق سوق الرصيف بفاس

2022-02-16 / 10:10 مساءً
0
ع المحياوي _ هبة بريس

وجه كل من البرلماني التهامي الوزاني التهامي عن دائرة فاس الشمالية، وبدر الطاهري عن دائرة مكناس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا مشتركا ، اليوم الأربعاء، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “الحريق الذي شب بالسوق العتيق الرصيف بمدينة فاس”.

وجاء في السؤال الكتابي تتوفر “هبة بريس ” على نُسخة منه، أن “ساكنة مدينة فاس العتيقة عاشت مساء أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022، وبالضبط بالسوق العتيق “الرصيف”، على وقع كارثة حقيقية” خلق حالة من الرعب والارتباك بين مرتادي هذا السوق و التجار ، و لولا العناية الإلهية و المجهودات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية لإخماد الحريق لتطورت الأمور إلى ما تحمد عقباه حسب ذات السؤال الكتابي

و بالنظر للأضرار التي مست عددا من المحلات التجارية المخصصة لبيع الخضر و الفواكه و اللحوم و غيرها من المستلزمات الغذائية ، مما سيكون له وقع سلبي على التجار المتضررين و يزيد من حدة معاناتهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب تداعيات الجائحة

وطالبا من وزير الداخلية، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وقوع هذا الحادث المأساوي، كما سائلا وزير الداخلية عن الإجراءات التي يعتزم من أجل مساعدة المتضررين من هذا الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرعاية المولوية،..صندوق الحسن الثاني للتنمية يخفف من آثار الجفاف

الرعاية المولوية،..صندوق الحسن الثاني للتنمية يخفف من آثار الجفاف

2022-02-16 / 9:24 مساءً
Photo of مطالب لرئيس الحكومة بالكشف عن مآل لجنة الوقاية من السرطان

مطالب لرئيس الحكومة بالكشف عن مآل لجنة الوقاية من…

2022-02-16 / 8:46 مساءً
Photo of انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.. نواب إيطاليون يطالبون بتدخل أوروبي “فوري”

انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.. نواب إيطاليون يطالبون بتدخل…

2022-02-16 / 8:22 مساءً
Photo of اشتوكة : الدرك الملكي يُطيح بسارق الأسلاك الكهربائية

اشتوكة : الدرك الملكي يُطيح بسارق الأسلاك الكهربائية

2022-02-16 / 7:43 مساءً
Photo of اختفاء شخص في الداخلة ومقتل آخر.. النيابة العامة توضح

اختفاء شخص في الداخلة ومقتل آخر.. النيابة العامة توضح

2022-02-16 / 6:58 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا يوقف شخصا

ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا…

2022-02-16 / 5:47 مساءً
Photo of مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على خلفية إنتحار بائع متجول بوفكران

مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على…

2022-02-16 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-16 / 5:05 مساءً
Photo of السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى أمن كلميم

السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى…

2022-02-16 / 4:35 مساءً
Photo of الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد تايمة

الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد…

2022-02-16 / 3:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق