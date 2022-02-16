جثة متحللة تستنفر الدرك الملكي لأخفنير

2022-02-16 / 9:07 مساءً
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

لفظ شاطئ محمية النعيلة ضواحي جماعة أخفنير الترابية، التابعة لإقليم طرفاية صباح اليوم الاربعاء، جثة متحللة لمهاجر سري، مما سبب في حالة إستنفار كبيرة في صفوف مصالح الدرك الملكي الترابي لذات الجماعة التابعة لسرية طرفاية.

و حسب مصدر أمني من أخفنير، الذي أكد ل هبة بريس أن الجثة تعود لمهاجر سري، ينحدر من افريقيا دول جنوب الصحراء، حيث تم العثور عليها في حالة متقدمة من التحلل بعد أن قضى مدة طويلة وسط المحيط الأطلسي.

و حسب مصادر عاينت الواقعة، فقد انتقلت عناصر الدرك الملكي ، إلى الشاطيء الذي ظهرت فيه الجثة بعد اشعارها من طرف القوات المساعدة المكلفة بحماية ومراقبة شواطئ الإقليم.

المصادر ذاتها أكدت، أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، عبر سيارة نقل الأموات التابعة للجماعة الترابية أخفنير، والتي وفرتها السلطات المحلية لذات الجماعة، بينما لازالت عملية التمشيط من طرف الدرك الملكي والقوات المساعدة بالشاطئ المذكور.

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