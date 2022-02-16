عزيز اخنوش

مطالب لرئيس الحكومة بالكشف عن مآل لجنة الوقاية من السرطان

2022-02-16 / 8:46 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب المستشاران البرلمانيان عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالكشف عن مآل إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وفي سؤال كتابي وجهاه لأخنوش؛ تساءل البرلمنيان عن سير عملية التلقيح ضد سرطان عنق الرحم للفتيات في سن الحادية عشر، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية.

وسجل المتحدثان، التزام الحكومة السابقة، بـ”تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر (11 سنة)، والعمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين، إضافة إلى إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته يترأسها رئيس الحكومة لتتبع تقدم هذا الورش وضمان حكامته”.

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