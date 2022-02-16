عاجل..الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة

2022-02-16 / 8:28 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

استقبل الملك محمد السادس، يومه الأربعاء 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فيندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64٪ مقارنة بموسم عادي. هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

وبهذه المناسبة، أكد الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وقد أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية :

• ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛

• ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي ؛

• ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمات غير حكومية صحراوية ترفض مشاركة البوليساريو في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي

منظمات غير حكومية صحراوية ترفض مشاركة البوليساريو في قمة…

2022-02-16 / 10:20 مساءً
Photo of خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز سوء الفهم

خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز…

2022-02-16 / 7:07 مساءً
Photo of استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي

استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين…

2022-02-16 / 6:44 مساءً
Photo of تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

2022-02-16 / 6:13 مساءً
Photo of المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر القادم

المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر…

2022-02-16 / 4:43 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يصفع “البوليساريو” وداعميها ويجدد عدم اعترافه ب”جمهورية الوهم”

الاتحاد الأوروبي يصفع “البوليساريو” وداعميها ويجدد عدم اعترافه ب”جمهورية…

2022-02-16 / 4:01 مساءً
Photo of أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار المغرب كتابتها للمستقبل”

أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار…

2022-02-16 / 2:20 مساءً
Photo of أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في مخيمات تندوف

أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في…

2022-02-16 / 12:47 مساءً
Photo of بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا بنفس جديد

بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا…

2022-02-16 / 12:28 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

2022-02-16 / 10:25 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق