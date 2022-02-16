انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند الأمريكية

هبة بريس

أدى اصطدام صهريج محمل بالبنزين بأحد المباني في جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية، إلى انفجاره واندلاع حريق هائل في المنطقة.

وأفادت شبكة “ABCNEWS” الأمريكية بأن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة و3 من رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق.

ولفتت إلى أن الشاحنة كانت تحمل 9 آلاف و200 غالون من الوقود (نحو 35 ألف لتر من البنزين).

وتسبب الانفجار بتعطيل حركة المرور على مدى ساعات بسبب ألسنة اللهب التي نجمت عن احتراق الوقود.

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