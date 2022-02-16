“طالبان” ترجم رجل وامراة حتى الموت

2022-02-16 / 7:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مسؤولان محليان من حركة طالبان اليوم الأربعاء أنه تم رجم رجل وامرأة بالحجارة حتى الموت في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال مسؤول لحركة طالبان في الولاية إنه تم رجمهما في محكمة شرعية على خلفية إقامتهما “علاقات غير مشروعة”.

ووفقاً للشريعة، لا يحل للرجال والنساء المسلمين إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

كما تنص الشريعة على رجم الرجل المتزوج إذا أقام علاقة جنسية مع امرأة متزوجة في حالة وجود أربعة شهود

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