“طالبان” ترجم رجل وامراة حتى الموت
هبة بريس _ وكالات
أكد مسؤولان محليان من حركة طالبان اليوم الأربعاء أنه تم رجم رجل وامرأة بالحجارة حتى الموت في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
وقال مسؤول لحركة طالبان في الولاية إنه تم رجمهما في محكمة شرعية على خلفية إقامتهما “علاقات غير مشروعة”.
ووفقاً للشريعة، لا يحل للرجال والنساء المسلمين إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
كما تنص الشريعة على رجم الرجل المتزوج إذا أقام علاقة جنسية مع امرأة متزوجة في حالة وجود أربعة شهود
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4 تعليقات
يا هبة بريس العنوان في اشتوكة ايت باها و النص في افغانستان. اين التدقيق و التصحيح؟؟؟؟
Hhhhhh choucas in taliban
وحشية مبالغ فيها وتشويه الدين
Hada howa hokm llah,laysa Machi bhal lmaghrib asatidat ljins mo9abil no9at ma3fiyin