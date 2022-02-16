اشتوكة : الدرك الملكي يُطيح بسارق الأسلاك الكهربائية

2022-02-16 / 7:43 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بيوكرى التابع لسرية أشتوكة ، من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في سرقة أسلاك كهربائية بأنحاء مختلفة من مناطق من إقليم اشتوكة ايت باها ، وهو الوضع الذي أدى إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بالشبكة الكهربائية المزودة لتلك المناطق التي تعرضت للسرقة.

وجاء توقيف الجاني، بعد شكايات توصلت بها مصالح الدرك الملكي، مما عجل في فتح بحث في سرية تامة بحثا عن الجاني، وبعد التحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الدركية، تم رصد المشتبه فيه متلبسا بحيازة الأسلاك النحاسية، المشكوك في مصدرها ليتم إيقافه صباح اليوم الاربعاء 16 فبراير الجاري.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة .

و تجدر الإشارة، أن هذه العملية استنفرت قطاع المكتب الوطني للكهرباء ” قسم التوزيع الإدارة الاقليمية اشتوكة”، مؤخرا، بعد خسائر كبيرة جراء توالي عمليات سرقة الأسلاك النحاسية.

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