خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز سوء الفهم

هبة ب يس _ الرباط

اتفق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء،،على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات، بروح من التناسق والاحترام المتبادل والسياسات الناجعة، كما أبرزا الاهتمام الكبير والمتبادل بالعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين، متفقين على إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه.

وذكر بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات أجراها الوزيران عبر تقنية الاتصال المرئي، أنهما أكدا على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع ق دما بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واتفقا على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين.

وأفاد البلاغ المشترك أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة، تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة

وفي هذا الصدد، رحبت الوزيرة الألمانية، بعودة سفيرة المغرب إلى برلين، مؤكدة على الوصول القريب للسفير الجديد لألمانيا إلى الرباط

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