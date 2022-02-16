اختفاء شخص في الداخلة ومقتل آخر.. النيابة العامة توضح

2022-02-16 / 6:58 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عن فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة والعثور لاحقا على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة.

وأوضح المسؤول القضائي في بلاغ صحفي، اليوم الأربعاء، أنه “على إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا يوم التاسع من الشهر ذاته، على جثة شخص آخر بالقرب من شاطئ المدينة من معارف الشخص المختفي وتبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم السابع من فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه”.

كما تم الأمر ب”إجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر”

وتم في نفس الإطار، رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن التحريات والأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، كما سيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.. نواب إيطاليون يطالبون بتدخل أوروبي “فوري”

انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.. نواب إيطاليون يطالبون بتدخل…

2022-02-16 / 8:22 مساءً
Photo of اشتوكة : الدرك الملكي يُطيح بسارق الأسلاك الكهربائية

اشتوكة : الدرك الملكي يُطيح بسارق الأسلاك الكهربائية

2022-02-16 / 7:43 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا يوقف شخصا

ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا…

2022-02-16 / 5:47 مساءً
Photo of مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على خلفية إنتحار بائع متجول بوفكران

مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على…

2022-02-16 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-16 / 5:05 مساءً
Photo of السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى أمن كلميم

السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى…

2022-02-16 / 4:35 مساءً
Photo of الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد تايمة

الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد…

2022-02-16 / 3:37 مساءً
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 4 مؤسسات صحية بسلا

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 4 مؤسسات صحية بسلا

2022-02-16 / 2:53 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار و استقرار الرواتب.. من المسؤول عن تهديد السلم الاجتماعي بالمغرب؟

ارتفاع الأسعار و استقرار الرواتب.. من المسؤول عن تهديد…

2022-02-16 / 2:45 مساءً
Photo of طنجة-تطوان-الحسيمة: المخزون المائي للسدود يفوق 880 مليون متر مكعب

طنجة-تطوان-الحسيمة: المخزون المائي للسدود يفوق 880 مليون متر مكعب

2022-02-16 / 12:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق