فاس.. تحديد خسائر “حريق” المدينة العتيقة

هبة بريس _ الرباط

اندلع حريق، مساء أمس الثلاثاء بحي الرصيف، في المدينة العتيقة لفاس، متسببا في إتلاف حوالي ثلاثين محلا تجاريا دون وقوع ضحايا.

وعلم لدى السلطات المحلية أن النيران اندلعت حوالي الساعة السادسة والنصف في محلات بالجزء المخصص للخضروات داخل السوق متسببة في إتلاف 35 محلا، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى عدم وقوع ضحايا.

وبمجرد علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية الى عين المكان وكذا مصالح الوقاية المدنية التي عبأت وسائل لوجستيكية وبشرية هامة من أجل إطفاء النيران والتحكم في الحريق بعد ساعة من اندلاعه.

ويجري التحقيق لكشف ملابسات الحادث التي مازالت مجهولة بينما تم إعطاء التعليمات لترميم المحلات المتضررة

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