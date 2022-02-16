جامعة فاس تتصدر الجامعات المغربية حسب تصنيف دولي

هبة بريس _ الرباط

احتلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الرتبة الأولى وطنيا، للمرة الرابعة على التوالي، وفقا لآخر تصنيف لأفضل الجامعات الفتية أصدرته “تايمز هاير اديوكيشن”.

وتمكنت جامعة فاس من التموقع ضمن أفضل 300 جامعة على الصعيد الدولي، تليها، وطنيا، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة والحسن الأول بسطات والحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش.

ويتم تصنيف المؤسسات الجامعية حسب مؤشرات، منها على الخصوص المستوى الأكاديمي والبحث العلمي، والإصدارات العلمية، والموارد المالية، والاشعاع الدولي.

وقالت جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في بلاغ إن « هذا الترتيب المستحق يعكس الريادة العلمية والأكاديمية للجامعة والاعتراف الدولي بأدائها ».

وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي تم إحداثها في سنة 1975، ثلاثة عشر مؤسسة للتعليم العالي، ومعهدا لعلوم الرياضة، وسبعة مراكز مشتركة، وتتوزع هذه المؤسسات على إربعة مواقع جامعية هي: أكدال – فاس، وسايس – فاس، وابن سودة – فاس، وتازة. كما أن موقعا خامسا سيرى النور في تاونات.

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