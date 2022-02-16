تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

هبة بريس _ الرباط

في تصريح جديد قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن “الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما”،

ويخيل لدى تبون ان المغرب يستعمل ” الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني”.

وقال تبون ” صراحة لم يتغير شيئا بل على العكس، زادت الأمور تأزما ” مشيرا ” اليوم يعتمد المغرب على ” الأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل”.

الى ذلك ؛ يعرف أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب ،كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي

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