تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

2022-02-16 / 6:13 مساءً
3
هبة بريس _ الرباط

في تصريح جديد قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن “الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما”،

ويخيل لدى تبون ان المغرب يستعمل ” الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني”.

وقال تبون ” صراحة لم يتغير شيئا بل على العكس، زادت الأمور تأزما ” مشيرا ” اليوم يعتمد المغرب على ” الأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل”.

الى ذلك ؛ يعرف أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب ،كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز سوء الفهم

خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز…

2022-02-16 / 7:07 مساءً
Photo of استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي

استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين…

2022-02-16 / 6:44 مساءً
Photo of المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر القادم

المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر…

2022-02-16 / 4:43 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يصفع “البوليساريو” وداعميها ويجدد عدم اعترافه ب”جمهورية الوهم”

الاتحاد الأوروبي يصفع “البوليساريو” وداعميها ويجدد عدم اعترافه ب”جمهورية…

2022-02-16 / 4:01 مساءً
Photo of أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار المغرب كتابتها للمستقبل”

أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار…

2022-02-16 / 2:20 مساءً
Photo of أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في مخيمات تندوف

أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في…

2022-02-16 / 12:47 مساءً
Photo of بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا بنفس جديد

بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا…

2022-02-16 / 12:28 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

2022-02-16 / 10:25 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا

الملك محمد السادس يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بعد إعادة…

2022-02-15 / 7:52 مساءً
Photo of ارتفاع أسعار المحروقات يجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

ارتفاع أسعار المحروقات يجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

2022-02-15 / 7:24 مساءً

‫3 تعليقات

  2. الدبلوماسية المغربية تحث إشراف صاحب الجلالة نصره الله اكبر بكثير من أن ترد على مثل هذه الخرجات التي لا مبرر ولا داعي لها،
    هو إنسان يريد أن يخلق الضجيج من حوله و يحول انظار الشعب عن مشاكله ليس الا

  3. قبح الله سعيك ايها الحقود.
    لا ياتينا من عندكم الا الشر مند حرب اسلي التي خاضها المغاربة ضد فرنسا من أجل الجزائر .
    اخبث شعب على وجه الارض، والدولة الوحيدة التي شعبها يعيش الازمات مع توفرها على الثروة الزفتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق