تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما
هبة بريس _ الرباط
في تصريح جديد قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن “الأمور مع المغرب منذ بداية الأزمة لم تتغير، بل ازدادت تأزما”،
ويخيل لدى تبون ان المغرب يستعمل ” الدعاية والأخبار الكاذبة ضد الجزائر بدعم من الكيان الصهيوني”.
وقال تبون ” صراحة لم يتغير شيئا بل على العكس، زادت الأمور تأزما ” مشيرا ” اليوم يعتمد المغرب على ” الأخبار الكاذبة، وهذا بدعم من إسرائيل”.
الى ذلك ؛ يعرف أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب ،كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي
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3 تعليقات
بالماء والشطابة الى قاع البحر يا بن كدبون
الدبلوماسية المغربية تحث إشراف صاحب الجلالة نصره الله اكبر بكثير من أن ترد على مثل هذه الخرجات التي لا مبرر ولا داعي لها،
هو إنسان يريد أن يخلق الضجيج من حوله و يحول انظار الشعب عن مشاكله ليس الا
قبح الله سعيك ايها الحقود.
لا ياتينا من عندكم الا الشر مند حرب اسلي التي خاضها المغاربة ضد فرنسا من أجل الجزائر .
اخبث شعب على وجه الارض، والدولة الوحيدة التي شعبها يعيش الازمات مع توفرها على الثروة الزفتية.