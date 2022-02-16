ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا يوقف شخصا

هبة بريس - سلا

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 15 فبراير الجاري، يظهر قيام شخص بتعريض سيدة لمحاولة سرقة هاتفها النقال بأحد أزقة منطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا.

وقد مكنت الأبحاث التي تم إجراؤها على ضوء هذا الشريط من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، وتوقيفه في نفس اليوم، فضلا عن حجز ملابس كان يرتديها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية الضحية التي لم تتقدم لسجيل شكاية أمام مصالح الأمن الوطني بخصوص هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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