ظهر في فيديو يسرق سيدة بأحد الأزقة.. أمن سلا يوقف شخصا

2022-02-16 / 5:47 مساءً
0
هبة بريس - سلا

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 15 فبراير الجاري، يظهر قيام شخص بتعريض سيدة لمحاولة سرقة هاتفها النقال بأحد أزقة منطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا.

وقد مكنت الأبحاث التي تم إجراؤها على ضوء هذا الشريط من تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، وتوقيفه في نفس اليوم، فضلا عن حجز ملابس كان يرتديها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية الضحية التي لم تتقدم لسجيل شكاية أمام مصالح الأمن الوطني بخصوص هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على خلفية إنتحار بائع متجول بوفكران

مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على…

2022-02-16 / 5:15 مساءً
Photo of تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 645 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-16 / 5:05 مساءً
Photo of السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى أمن كلميم

السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى…

2022-02-16 / 4:35 مساءً
Photo of الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد تايمة

الشروع في العمل بالمقر الجديد لدائرة الأمن بمدينة أولاد…

2022-02-16 / 3:37 مساءً
Photo of آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 4 مؤسسات صحية بسلا

آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات 4 مؤسسات صحية بسلا

2022-02-16 / 2:53 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار و استقرار الرواتب.. من المسؤول عن تهديد السلم الاجتماعي بالمغرب؟

ارتفاع الأسعار و استقرار الرواتب.. من المسؤول عن تهديد…

2022-02-16 / 2:45 مساءً
Photo of طنجة-تطوان-الحسيمة: المخزون المائي للسدود يفوق 880 مليون متر مكعب

طنجة-تطوان-الحسيمة: المخزون المائي للسدود يفوق 880 مليون متر مكعب

2022-02-16 / 12:22 مساءً
Photo of أمن البيضاء يقود حملة على الدراجات النارية و يوقف عددا من اللصوص

أمن البيضاء يقود حملة على الدراجات النارية و يوقف…

2022-02-16 / 11:54 صباحًا
Photo of الPPS: الوضع المائي بالبلاد يدعو إلى القلق ويتطلب اتخاذ قرارات استعجالية

الPPS: الوضع المائي بالبلاد يدعو إلى القلق ويتطلب اتخاذ…

2022-02-16 / 11:39 صباحًا
Photo of ساكنة أولاد صالح تحتج: “نعاني التهميش و حنا محسوبين على كازا غير بالإسم”

ساكنة أولاد صالح تحتج: “نعاني التهميش و حنا محسوبين…

2022-02-16 / 11:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق