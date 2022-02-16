مزيج بين المغربية و التركية.. نعمان بلعياشي يطرح “قولو لحبيبي”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح الفنان المغربي نعمان بلعياشي جديده الفني تحت عنوان “قولو لحبيبي”، -طرح- عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و اختار نعمان في أغنية “قولو لحبيبي” المزج بين اللهجتين المغربية والتركية، وهي من كلمات نعمان بلعياشي نفسه، وألحان كل من نعمان و سامي زيناتي، فيما تكلف الأخير بتوزيعها، و أشرف المخرج المبدع رضوان أكلاي على إخراج الفيديو الكليب.

و استطاعت أغنية “قولو لحبيبي” احتلال المرتبة السابعة بالطوندونس المغربي، كما أنها حققت أزيد من 100 الف مشاهدة في ظرف يقل عن 24 ساعة .

و في سياق منفصل، فقد احتفل مؤخرا الفنان المغربي نعمان بحفل زواجه من ابنة شقيقة المنتج العالمي “ريدوان”، بمدينة تطوان في حفل اقتصر حضوره على العائلة و المقربين فقط.

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