مكناس.. 12سنة سجنا لخليفة باشا ومقدم و “مخزنيين” على خلفية إنتحار بائع متجول بوفكران

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، أخيرا، خليفة باشا بوفكران وعون سلطة ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما على خلفية انتحار بائع متجول في أبريل الماضي بعد تعنيفه وإهانته من طرفهما وأفراد من القوات المساعدة بعد إيقافه واقتياده للباشوية.

هذا وآخذتهما لأجل “استعمال العنف ضد الأشخاص من طرف رجال السلطة والقوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والاحتجاز المرتكب من طرف عون سلطة والقبض والاختطاف والاحتجاز المرتكب من طرف القوة العمومية واستعمال العنف من طرف موظفين عموميين ووقع فيه عنف”.

الملف أدين فيه كذلك عنصرين من القوات المساعدة أحدهما أدين ب18 شهرا حبسا نافذا والآخر بسنة واحدة حبسا نافذا بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفهم المحال على الغرفة الجنائية من طرف قاضي التحقيق.

وأوقف المتهمون الأربعة بعد اندلاع احتجاجات عارمة في منطقة بوفكران، بعد انتحار البائع المتجول والعثور على رسالة بحوزته سرد فيها تفاصيل ما تعرض إليه من إهانة وعنف من طرف عوني السلطة وعنصري القوات المساعدة، ما اضطر الوكيل العام لتحريك المتابعة في حقهم. وهو الملف الذي أشعل فتيل غضب ساكنة بوفكران في وقفة احتجاجية صاخبة .

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