عائشة ماه ماه تعلق على غلاء الأسعار :” الله ينصر الدولة العادلة و إن كانت كافرة”
نجلاء مزيان: هبة بريس
تفاعلت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه مع الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية و كذا المحروقات.
و نشرت ماه ماه عبر خاصية ستوري صورة تتضمن لائحة المواد الغذائية و الأسعار الحالية معلقة عليها :” لا لغلاء الأسعار، كاين شي خبر على الخضرة و الفواكه و اللحوم مع هاد الجفاف “.
و واصلت الفنانة المغربية عبر نفس الخاصية قائلة :”الله ينصر الدولة العادلة و إن كانت كافرة، و لا ينصر الدولة الظالمة و إن كانت مؤمنة”.
و يشار أن جدل واسع أُثير بسبب الارتفاع المهول في أسعار بعض المواد الأساسية، رافقها غضب و استنكار كبيرين من الشارع المغربي.
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3 تعليقات
جابتها في الصميم
لا حول ولا قوة إلا بالله
تحياتي لك لالا عائشة، اردد هذه المقولة يوميا بحكم ما أشاهده هنا في أوروبا، و الله صدقت، فشتان بين هذا وذاك، الكل ساخط على الوضع، و يريد أن يغادر بلاد الظلم و الحݣرة.
2٪ من الطبقة الأولى مسيطرين على ٪98 من الثروات، و ٪98 من الطبقة الكادحة تقتات و تتناحر علي ٪2 المتبقية من الثروات.
اللهم إن هذا لمنكر.
حسبي الله ونعم الوكيل
فعلا مشكلة صرنا نحب إسبانيا أكثر من المغرب الوطن الأم لأن هنا عدل نحن لسنا إسبان ويساعدونا المعاملة أحسن من بلدنا بألف مرة