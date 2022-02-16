عائشة ماه ماه تعلق على غلاء الأسعار :” الله ينصر الدولة العادلة و إن كانت كافرة”

2022-02-16 / 4:46 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاعلت الفنانة المغربية عائشة ماه ماه مع الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية و كذا المحروقات.

و نشرت ماه ماه عبر خاصية ستوري صورة تتضمن لائحة المواد الغذائية و الأسعار الحالية معلقة عليها :” لا لغلاء الأسعار، كاين شي خبر على الخضرة و الفواكه و اللحوم مع هاد الجفاف “.

و واصلت الفنانة المغربية عبر نفس الخاصية قائلة :”الله ينصر الدولة العادلة و إن كانت كافرة، و لا ينصر الدولة الظالمة و إن كانت مؤمنة”.

و يشار أن جدل واسع أُثير بسبب الارتفاع المهول في أسعار بعض المواد الأساسية، رافقها غضب و استنكار كبيرين من الشارع المغربي.

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