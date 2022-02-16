المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر القادم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عقد اجتماع حاسم خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد انعقاد المجلس الوطني قبيل المؤتمر الانتخابي للأمين العام الجديد.

و يتجه حزب السنبلة لعقد مجلسه الوطني مطلع الشهر القادم بعدما كان متوقعا عقده خلال الشهر الفائت قبل أن يتم تأجيله بسبب الإجراءات و القرارات التي رافقت ظهور و انتشار متحور أوميكرون ببلادنا.

و يدور نقاش كبير داخل صفوف حزب الحركة الشعبية حول هوية الأمين العام المقبل لحزب السنبلة خاصة بعدما سبق و أكد امحند العنصر عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة.

و من شأن قرار العنصر بعدم الترشح لمنصب الأمانة العامة بالحزب أن يخلق صداما قويا بين مجموعة من الأسماء و التيارات داخل الحزب الذي ظل العنصر يقوده لحوالي ثلاثة عقود من الزمن.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5