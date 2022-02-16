السطو على محلات تجارية يجر أشخاص إلى التحقيق لدى أمن كلميم

هبة بريس- اشعبان لحبيب

بعد مجموعة من الشكايات التي تلاقتها مصالح الأمن الوطني بمدينة كلميم علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بكليميم، تمكنت أمس الثلاثاء، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة عناصر، متخصصة في السرقة الموصوفة التي تستهدف المحلات التجارية بأحياء متفرقة وسط كليميم.

حيث تم إيقاف اثنين من أفراد العصابة، فيما البحث جاري عن الثالث بعد تحديد هويته، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الأمنية الدقيقة من طرف عناصر الشرطة القضائية، بعد استغلال جميع المعطيات التي من شأنها أن تساهم في التعرف على مرتكبي هذه الافعال الإجرامية مما أسفر عن إيقاف المشتبه به الأول صباح امس بأحد شوارع المدينة ، قبل أن يتم إيقاف شريكه الثاني بجوار منزل عائلته، في الوقت الذي يجري البحث عن الثالث بعد التعرف على هويته.

المصادر ذاتها أكدت ل هبة بريس، أن أفراد العصابة متورطين في سرقة محلات تجارية في مناطق مختلفة بمدينة كليميم الأسبوع الماضي، وهو ما عجل في تكثيف الأبحاث المعمقة في هذه القضية.

العناصر الأمنية تمكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، من الحجم الكبير لدى الموقوفين بعد توقيفهم، الموقوفين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث و التحقيق، في انتظار إيقاف المشتبه به الثالث،و عرضهم على أنظار العدالة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

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