الصورة تعبيرية

الاتحاد الأوروبي يصفع “البوليساريو” وداعميها ويجدد عدم اعترافه ب”جمهورية الوهم”

2022-02-16 / 4:01 مساءً
2
هبة بريس

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التأكيد، بأوضح العبارات، على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء، مشددا على أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية.

وردا على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى الانفصاليين لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي ستفتتح يوم غد الخميس في بروكسيل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، على أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة “البوليساريو”.

وأبرز أن “النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الإفريقي (…)، وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة” من الجانب الإفريقي.

وسجل أن هذه الدعوة من الاتحاد الإفريقي “لا تغير شيئا من موقف الاتحاد الأوروبي”، أي أنه لا يعترف بهذا الكيان، و”لا أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في أبيدجان سنة 2017.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل..الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة

عاجل..الملك يستقبل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة

2022-02-16 / 8:28 مساءً
Photo of خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز سوء الفهم

خلال أول لقاء..بوريطة يتفق مع نظيرته الألمانية على تجاوز…

2022-02-16 / 7:07 مساءً
Photo of استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي

استغراب مغربي لمشاركة ” غالي ” في قمة الاتحادين…

2022-02-16 / 6:44 مساءً
Photo of تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

تبون : الأمور مع المغرب ازدادت تأزما

2022-02-16 / 6:13 مساءً
Photo of المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر القادم

المكتب السياسي للحركة الشعبية يتدارس عقد مجلسه الوطني الشهر…

2022-02-16 / 4:43 مساءً
Photo of أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار المغرب كتابتها للمستقبل”

أزولاي: “أن تكون يهوديا في أرض الإسلام.. قصة اختار…

2022-02-16 / 2:20 مساءً
Photo of أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في مخيمات تندوف

أزيد من 850 منظمة غير حكومية تندد بالوضع في…

2022-02-16 / 12:47 مساءً
Photo of بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا بنفس جديد

بعد رسالة الملك.. المغرب يرحب بعودة العلاقات مع ألمانيا…

2022-02-16 / 12:28 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

ارتفاع الأسعار.. الPPS يطالب الحكومة بحماية جيوب المواطنين

2022-02-16 / 10:25 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا

الملك محمد السادس يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بعد إعادة…

2022-02-15 / 7:52 مساءً

‫2 تعليقات

  1. وماذا عن منظمات لقبايل ومنظمات الطوارق ونظمات الصحراء الشرقية هل سيشاركون في “قمة أوروبا إفريقيا”؟
    أم الأمر يقتصر فقط على منظمة البوليزاريو الأرهابية!

  2. سلام
    انحضروا احنا فالاتحاد الافريقي باش نجريو على هاد العصابة
    امانمشيوش لهادا ديال اوربا باش نكونو فشي فخ فخ فخ فخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق