انقلاب شاحنة ووفاة سائقها ضواحي أخفنير

لحبيب اشعبان - هبة بريس

لقي سائق شاحنة مصرعه صباح اليوم الاربعاء، في حادثة سير خطيرة بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى منطقة جماعة أخفنير شمال طرفاية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحادث الخطير الذي وقع إثر انقلاب شاحنة، بعد أن فقد سائقها السيطرة على المقود مما تسبب في وفاته.

الشاحنة كانت قادمة من شمال المملكة، ومتجهة صوب مدينة العيون قبل أن تتدحرج على قارعة الطريق محملة بأطنان من قنينات الماء التابع لاحدى الشركات المختصة في صنع المياه.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أخفنير،رفقة أفراد من السلطة المحلية، إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا في الحادث، في وقت الذي قامت فرقة الانقاد التابعة للوقاية المدنية في عملية إخراج جثة السائق من تحت الشاحنة بصعوبة.

حيث تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي بالعيون.

وباشرت مصالح الدرك الملكي، عملية تنظيم حركة السير والجولان بمكان الحادث، حفاظا على ارواح وسلامة مستعملي الطريق الوطنية رقم1.

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