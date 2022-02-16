إطلاق جلسات المشاورة لبلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي

هبة بريس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إطلاق جلسات الإنصات والمشاورة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويكتسي هذا المخطط، الذي يروم إرساء دينامية جديدة كفيلة بالرفع من جودة ونجاعة المنظومة وجعلها دعامة لتسريع وتيرة التنمية، بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا، يستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا تطوير الرأسمال البشري، إلى تدابير عملية بغية تسريع اندماج المغرب في مجتمع المعرفة، وإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يرتكز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، وأسس بحث علمي بمعايير دولية، ومنظومة حكامة ناجعة وفعالة، ودور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويستند المخطط الوطني، وفق بلاغ للوزارة، على منظومة متجانسة من القيم، بمقدورها تعبئة جميع الفاعليين ودعم التفافهم حول رؤية مشتركة. وتتمحور هذه القيم حول الشفافية والأخلاقيات والتميز والقدرة على الصمود من خلال التكوين والإنصاف وتكافؤ الفرص والانفتاح.

وقد تم تحديد ثلاث رافعات لأجرأة هذا المخطط الوطني، تهم التحول الرقمي، وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون على المستويين الوطني والدولي.

ووعيا منها برهانات وتحديات هذا الورش، ارتأت الوزارة، يضيف المصدر، ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني.

واعتبرت أن مختلف جلسات الإنصات والمشاورة المبرمجة خلال فبراير الجاري على مستوى الجامعات، ستشكل نقطة انطلاق المناظرات الجهوية المزمع تنظيمها في مارس 2022 بكافة جهات المملكة.

وعلى إثر هذه المناظرات الجهوية، سيتم إعداد تقرير تركيبي عام يتضمن التوصيات الرئيسية المنبثقة عن الجلسات التشاورية مع كافة الأطراف، ليتم عرضه للمداولة والنقاش خلال المناظرات الوطنية.

ومن أجل مواكبة عملية البناء المشترك، أحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ثلاث منصات تتمثل في بوابة إلكترونية تتضمن الخطوط العريضة للمخطط الوطني لتسريع تـحول منظومة التعليم العـالي والبحث العلمي والابتكار www.pactesri.enssup.gov.ma، ومنصة مفتوحة في وجه الجامعات مخصصة لترصيد تقارير ورشات العمل والملخصات التركيبية المتعلقة بكل جهة؛ وأيضا منصة استشارية على الموقع المخصص للمخطط، مفتوحة في وجه الطلبة، يمكن الولوج إليها عبر إدخال رمز مسار.

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