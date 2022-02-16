الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: سأتصل ببوتين هاتفيا لعقد قمة ثلاثية “تركيا روسيا أوكرانيا”

2022-02-16 / 12:38 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة موقفه من فكرة الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة التركي والروسي والأوكراني.

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: ” سأطلب من بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني”.

وأكد أردوغان عزمه متابعة الموضوع عن كثب.

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