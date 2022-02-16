أمن البيضاء يقود حملة على الدراجات النارية و يوقف عددا من اللصوص

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تشهد عدد من المناطق بالدار البيضاء خلال هذا الأسبوع تحركا أمنيا مكثفا و ذلك في إطار حملة أمنية ضخمة تروم الحد من انتشار الجريمة و ترويج المخدرات.

هاته الحملة التي جندت لها السلطات الأمنية الولائية مجموعة من الفرق الأمنية المتنقلة و الثابثة عبر عناصر بالزي المدني و المهني، استهدفت خلال الساعات الماضية أصحاب الدراجات النارية العادية و كذا الثلاثية العجلات.

و تمكنت مصالح الأمن خلال اليومين الماضيين من توقيف عدد من أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون و التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية أو كانت تسير بشكل يخالف قانون السير، فضلا على توقيف عدد من المشتبه بهم كانوا على متن دراجات مشبوهة.

هاته العملية مكنت كذلك من ضبط بعض المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالسرقة و التهديد و الضرب، كما تم حجز مجموعة من الدراجات النارية المخالفة للقانون، خاصة بأحياء مولاي رشيد و الحي المحمدي و البرنوصي و الحي الحسني و غيرهم.

هذا الأمر استحسنته ساكنة الدار البيضاء التي تمني النفس باستمرار مثل هاته الحملات خاصة على اللصوص الذين يستعملون بعض الأنواع من الدراجات النارية لنشل و سرقة المواطنين.

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