الصورة تعبيرية

منظمة الصحة العالمية: انخفاض كبير في إصابات “كورونا” عالميا

2022-02-16 / 11:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

سجلت منظمة الصحة العالمية، انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي، أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19 في المائة، مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلا لعدد الوفيات الأسبوع السابق.

وبلغت الجائحة ذروتها في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة إصابة بالفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي: روسيا أمام خيارين إما الحرب والمأساة الكبيرة أو الدبلوماسية

الاتحاد الأوروبي: روسيا أمام خيارين إما الحرب والمأساة الكبيرة…

2022-02-16 / 11:48 صباحًا
Photo of روسيا تعلن نهاية المناورات وسحب قواتها من القرم

روسيا تعلن نهاية المناورات وسحب قواتها من القرم

2022-02-16 / 10:51 صباحًا
Photo of بلجيكا توافق على عمل الموظفين أربعة ايام في الأسبوع

بلجيكا توافق على عمل الموظفين أربعة ايام في الأسبوع

2022-02-16 / 9:57 صباحًا
Photo of فاجعة في الجزائر.. وفاة طفل سقط في مطمورة لتجميع مياه الصرف الصحي

فاجعة في الجزائر.. وفاة طفل سقط في مطمورة لتجميع…

2022-02-16 / 9:43 صباحًا
Photo of البيت الأبيض: لن نمارس أي ضغط على أوكرانيا لضمّها للناتو

البيت الأبيض: لن نمارس أي ضغط على أوكرانيا لضمّها…

2022-02-16 / 8:00 صباحًا
Photo of دراسة: تطعيم الحوامل ضد كورونا قد يقي الرضّع

دراسة: تطعيم الحوامل ضد كورونا قد يقي الرضّع

2022-02-15 / 11:05 مساءً
Photo of الناتو” يتلقى طلبا من أوكرانيا لمساعدتها

الناتو” يتلقى طلبا من أوكرانيا لمساعدتها

2022-02-15 / 10:33 مساءً
Photo of هولندا تعلن رفع معظم قيود كورونا

هولندا تعلن رفع معظم قيود كورونا

2022-02-15 / 9:32 مساءً
Photo of تسوية مالية” تنهي قضية الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

تسوية مالية” تنهي قضية الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

2022-02-15 / 8:48 مساءً
Photo of بلجيكا..الشرطة تعتقل 30 شخصا على صلة بقضية تهريب مخدرات

بلجيكا..الشرطة تعتقل 30 شخصا على صلة بقضية تهريب مخدرات

2022-02-15 / 8:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق