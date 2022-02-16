منظمة الصحة العالمية: انخفاض كبير في إصابات “كورونا” عالميا

هبة بريس - وكالات

سجلت منظمة الصحة العالمية، انخفاضا كبيرا في العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” الأسبوع الماضي.

وذكرت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي، أن العدد العالمي للحالات الجديدة انخفض بنسبة 19 في المائة، مقارنة بالعدد المسجل خلال الأسبوع السابق، في حين ظل عدد الوفيات مماثلا لعدد الوفيات الأسبوع السابق.

وبلغت الجائحة ذروتها في الأسبوع الأخير من يناير، حيث تم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة إصابة بالفيروس.

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