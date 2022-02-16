حاولا تهريب 150 كلغ من المخدرات على شكل خضروات.. إيقاف شخصيم بطنجة

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر فرق الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والتهريب الدولي للمخدرات .

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بساحة فرنسا وسط مدينة طنجة ، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحدهما بحي البرانص بنفس المدينة عن حجز 150 كيلوغرام من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، وذلك بعد تعبئتها على شكل خضروات، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة بحوزتهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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