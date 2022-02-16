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فاجعة في الجزائر.. وفاة طفل سقط في مطمورة لتجميع مياه الصرف الصحي

2022-02-16 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

توفي طفل جزائري إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي، في ولاية الشلف.

وتوفي عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي على مستوى قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف.

وعلى أثر الحادثة، ناشد أهالي المنطقة تدخل السلطات البلدية لأجل تزويد المنطقة شبكة الصرف الصحي وردم الحفر المستحدثة لتجميع المياه القذرة.

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