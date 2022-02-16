تزامنا و حريق فاس.. احتراق محلات تجارية بأشهر قيسارية في الدار البيضاء

2022-02-16 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ تجار قيسارية عزيزة إحدى أشهر قيساريات الدار البيضاء ليلة أمس بتصاعد ألسنة اللهب من قلب محل تجاري قبل أن تنتقل لمحلات مجاورة.

و حسب شهود عيان، فالحريق شب في الوهلة الأولى داخل طابق علوي لمحل تجاري لبيع الأثواب و تظل أسبابه مجهولة لحدود الساعة، قبل أن تنتقل النيران للمحلات القريبة منه.

و لحسن الحظ، حلت عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب، حيث تمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق و السيطرة عليه قبل انتقاله لباقي محلات القيسارية المعروفة بنشاطها التجاري الكبير.

و لم يخلف هذا الحادث أي خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية الفادحة لأصحاب المحلات المحترقة، كما فتحت السلطات تحقيقا في النازلة خاصة أنها تزامنت و حريق إحدى الأسواق التجارية بمدينة فاس.

تفاصيل أوفى بخصوص الحريق في هذا المقطع المصور بكاميرا هبة بريس:

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