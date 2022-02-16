البيت الأبيض: لن نمارس أي ضغط على أوكرانيا لضمّها للناتو

2022-02-16 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تعتزم ممارسة أي ضغط على أوكرانيا في مسألة انضمامها أو عدمه لحلف الناتو، مشيرا إلى أن العمل الدبلوماسي مع روسيا سيستمر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن “موقفنا يتمثل في أننا لن نعتزم الضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى لتنضم أو لكي لا تنضم إلى حلف ما”.

وأضافت أن “كل دولة لها حق في السيادة ووحدة الأراضي ولها خيارها”.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل الدبلوماسي مع روسيا، لكنها لا تمتلك ما تعلن عنه بشأن إمكانية اتصالات جديدة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وتعليقا على تصريحات بايدن حول أن واشنطن سترد على روسيا في حال تعرض المواطنون الأمريكيون “لضربة” في أوكرانيا، قالت بساكي إن بايدن لم يقصد أي معلومات محددة بشأن هجمات محتملة على الأمريكيين في أوكرانيا.

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