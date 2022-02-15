“الاتحاد العام للمقاولات” يتبرّأ من الزيادة في سعر النقل

2022-02-15 / 11:22 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نفت نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع مشددة على أنها غير معنية بهذا القرار.

وأوضح بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن، توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن قطاع النقل يعتبر محررا وليست له أية تعربفة مرجعية، معتبرا أن قرارا من هذا النوع “لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء”.

ودعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني الذي أثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل، حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب من 70 المئة من مداخيل المقاولة النقلية.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بالتسريع في تنزيل مطالب تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، والتسريع في تجديد الحضيرة وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، وإحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع.

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